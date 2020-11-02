صالح ورؤساء جامعات يناقشون قانونا اقره البرلمان وأثار جدلاً

Category: سیاسة

Date: 2020-11-02T13:21:06+0000

شفق نيوز/ ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الإثنين، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعددا من رؤساء الجامعات قانون "معادلة الشهادات والدرجات العلمية"، الذي اقره البرلمان وأثار جدلاً واسعاً.

وقال مكتب صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً موسعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الاكاديميين ورئيس جهاز الاشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي".

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الاكاديمي، وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاهتمام باحتياجات الاساتذة والطلبة وتذليل العقبات والمشاكل امامهم، لدورهم المهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية".

وأضاف ان "الجامعات العراقية طالما اكتسبت سمعة طيبة في المحافل الدولية، رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة"، داعيا الى فتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم".

واستمع باهتمام الى "شرح مفصل من أعضاء الوفد لسير عمل الجامعات والتدريس الاكاديمي، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد، كما استمع فخامته للإشكاليات القانونية المسجلة على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية"، مؤكدا دعمه "لكل ما من شانه الارتقاء بعمل الجامعات وتذليل المصاعب التي تواجه الاكاديميين والتدريسيين والطلبة".

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، واستماعه لسير عمل الجامعات والمسائل التي تواجههم، ودعمه الكامل في تذليلها من اجل الارتقاء بالقطاع التعليمي".

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