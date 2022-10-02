صالح وبلاسخارت يؤكدان على حل الأزمة السياسية لمواجهة "تحديات جسيمة" تواجه العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يوم الأحد، على ضرورة مراعاة "التحديات الجسيمة" التي تواجه البلاد والخروج من الأزمة السياسية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحثا الأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأمنية والسياسية منها.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ بالاعتبار التحديات الجسيمة التي تواجه البلد إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية.

وشددا على ضرورة الوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاته.