صالح وبلاسخارت يبحثان حسم جدل الانتخابات وفق السياقات القانونية

شفق نيوز / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الخميس، على حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على "حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره، وتمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية".

كما وبحث الجانبان، ملف الانتخابات والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية، وحسمها وفق السياقات القضائية والمهنية وبشفافية عالية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتُمهّد لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين.