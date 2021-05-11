صالح والوفد السعودي يؤكدان: العراق مرتكز في ترسيخ الأمن والتنمية الإقليمية

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع السعودية، داعياً إلى تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالح في قصر بغداد، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له، وبحث الجانبان تطور العلاقات العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق.

وتضمن الحوار التأكيد على أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة والعلاقات الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي، هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ودعا الى العمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد الأمير السعودي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.