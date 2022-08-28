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صالح والكاظمي يؤكدان على تمتين الجبهة الداخلية لحماية السلم الأهلي  

Category: سیاسة

Date: 2022-08-28T12:34:11+0000
صالح والكاظمي يؤكدان على تمتين الجبهة الداخلية لحماية السلم الأهلي  

شفق نيوز/ أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات تُرسّخ الأمن وتحمي السلم الأهلي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتمّ التطرق، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها.

وبين أنه جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.

كما جرى التأكيد، وفق البيان، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المُنتظرة وتُرسّخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد.

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