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صالح والكاظمي يهنئان بعيد العمال ودعوات لإصلاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-01T07:30:32+0000
صالح والكاظمي يهنئان بعيد العمال ودعوات لإصلاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل

شفق نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، العمال العراقيين بمناسبة يومهم العالمي.

وقال صالح في تغريدة، "في ⁧‫يوم العمال العالمي‬⁩، تحية تقدير واحترام لـ بُناة الوطن والسواعد المُخلصة"، مضيفاً أن "الطاقة البشرية الفذة لشعبنا هي ثروة الوطن الحقيقية التي لا تنضب ومحور التنمية وغايتها، والانتصار لها يكون بإصلاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل الحقيقية بمختلف قطاعات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل الوطني".

بدوره قال الكاظمي في تغريدة، إنه "في الأول من أيار مناسبة لنحيي الأيادي العاملة. نساء العراق ورجاله من الذين لم يتوقفوا عن العطاء جيلاً بعد آخر، وآمنوا بقيمة العمل. في يوم العمّال العالمي، نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرّة. عراقنا شيّدته الضمائر والسواعد المؤمنة بها، وستستمر في البذل لإعماره".

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