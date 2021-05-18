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صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-18T16:38:15+0000
صالح والكاظمي يناقشان اتخاذ أقصى التدابير في الانتخابات

شفق نيوز/ ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، اتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات في الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن صالح استقبل الكاظمي في قصر السلام وأكدا على "ضرورة حماية الاستقرار في البلد وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين".

كما شدد الطرفان على "ملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية بكافة تشكيلاتها لتحقيق هذا الهدف".

وناقش الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى التأكيد على أهميتها وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، ودعم كافة المستلزمات الضرورية لإنجاحها واتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية، وكلّ ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة بشكل حقيقي عن الإرادة الحرة للمواطنين وخياراتهم.

كما تناول اللقاء "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان واعتداءات غير إنسانية"، وفق البيان.

وأكد الطرفان على "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتبنّي نصرة الشعب الفلسطيني على الصعد كافة، وفي المحافل الدولية، في سبيل تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وإيقاف الاعتداءات في القدس وقطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وضرورة العمل الجاد المشترك عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل الإيقاف الفوري لما يتعرض له المدنيون العزّل وحماية حقوقهم المشروعة ووقف الاعتداءات والاستفزازات".

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