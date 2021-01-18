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صالح والكاظمي يجتمعان قبل النظر في "إرجاء الانتخابات"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-18T15:39:49+0000
صالح والكاظمي يجتمعان قبل النظر في "إرجاء الانتخابات"

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثلاثة ملفات على رأسها الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال صالح في قصر السلام ببغداد الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى التأكيد على "ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت". 

كما بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى "التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على "أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اقترحت أمس الأحد إرجاء الانتخابات إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا الكاظمي لم يتخذ قراراً بهذا الشأن.

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