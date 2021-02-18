صالح والكاظمي يبحثان "السلم الأهلي" في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

واستعرض الرئيسان بحسب بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، "آخر الإستعدادات التي توفرها الأجهزة الحكومية المعنية ومفوضية الإنتخابات لإجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، وبما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي واختياراته".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء "أهمية الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، وانعكاسها إيجابًا على مستقبل العراق الإقتصادي وأمنه الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الفرص لقطاع الشباب".

كما شدد على "ضرورة توحيد الصفوف الداخلية إسنادًا لسلطة القانون، ولأجل تنفيذ الأهداف التي جائت من أجلها الحكومة التي تحث الخطى من أجل تحقيق مطالب العراقيين وتطلعاتهم".