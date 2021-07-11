صالح والعبادي يرفضان الأعمال "المزعزعة" للاستقرار ويبحثان عدة ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الأحد، عدداً من الملفات، واعلنا رفضهما الأفعال والتجاوزات التي تعمل على "زعزعة" الاستقرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار".

وأكد صالح والعبادي وفقاً للبيان، "أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة".

كما بحث اللقاء "ملف الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول 2021، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين".