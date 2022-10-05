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صالح محمد العراقي يحدد ثلاث صفحات لنشر التوجيهات للصدريين: قاطعوا ما عداها

Category: سیاسة

Date: 2022-10-05T08:38:22+0000
صالح محمد العراقي يحدد ثلاث صفحات لنشر التوجيهات للصدريين: قاطعوا ما عداها

شفق نيوز/ حدد ما يعرف بـ"وزير الصدر" صالح محمد العراقي، يوم الأربعاء، ثلاث صفحات قال إن لها الحق بنشر التوجيهات والإرشادات لأتباع التيار.

وبحسب بيان للعراقي فإن الصفحات هي، صفحة تويتر الخاصة بمقتدى الصدر، صفحة المكتب الخاص بالصدر، بالإضافة إلى وزير القائد ومصلح محمد العراقي، حيث أشار إلى توخّي الدقة في ذلك فقط لاغير.

وأضاف العراقي أن "كل ما عداها إما إنه لا يمثل التيار كصفحة رسمية بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية وإما إنها صفحات مضرة ومحرضة على العنف والفتنة، فنرجوا مقاطعة مثل هذه الصفحات المضرة وعدم التجاوب معها وعدم استلام التوجيهات منها، لإنها تسيء لسمعة التيار بل وتسيء لسمعة آل الصدر وتتخذ أسلوباً منحطاً في منشوراتها وتستعدي كثيراً من الدول والجهات مع شديد الأسف فإلى ذلك نسترعي انتباهكم بلو وإن كان أصحاب الصفحات تلك يدّعون انتماءها لنا فعليهم غلق تلك الصفحات العامة أو حتى الشخصية منها وذلك بتوجيه من سماحته مباشرة".

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