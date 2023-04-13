صالح محمد العراقي: الصدر يأمر بإلغاء الاعتكاف

شفق نيوز / أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، اليوم الخميس، إلغاء زعيم التيار الصدري إعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "اهل القضية".

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة نشرها على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "بأمر من سماحته ( مقتدى الصدر).. تم إلغاء الاعتكاف في مسجد الكوفة المعظم".

وأضاف العراقي أن الإلغاء جاء "بسبب تصرفات الفاسدين ممن يسمون بأهل القضية.. لا بارك الله بهم".

ولم يوضح وزير القائد تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، او من يقصدهم بالتغريدة.

وكان المكتب الخاص لمقتدى الصدر، اصدر تعليمات خاصة لإحياء شعيرة الاعتكاف في مسجد الكوفة من 24 حتى 27 من شهر رمضان.

من جانبه قال مصدر مقرب من مكتب الصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة تطلق على نفسها أصحاب القضية، أشاعوا أن الإمام المهدي سيظهر في الكوفة وذلك بالتزامن مع قرار من الصدر بالمشاركة في الاعتكاف".

وهذه المجموعة تنتمي للتيار الصدري، وتعتبر أن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي او وصيه.