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صالح لوزير الأمن الإيراني: استقرار العراق سيعزز السلم الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-14T14:39:40+0000
صالح لوزير الأمن الإيراني: استقرار العراق سيعزز السلم الإقليمي

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي برهم صالح، لوزير الأمن الوطني الإيراني، اليوم الاربعاء، أن استقرار العراق "سيعزز السلم والأمن الإقليمي"، في حين أشار الوزير الايراني الى دعم بلاده لأمن العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الأمن الوطني الإيراني محمود علوي"، مبينة أن الاخير "قدم تعازي القيادة الإيرانية إلى الشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار".

وأوضحت أنه "وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأهميّتها للشعبين الصديقين، وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة".

وأكد الرئيس العراقي، في اللقاء، على "عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة"، مشيراً إلى أن "العراق المقتدر والآمن والمستقر ذا السيادة وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يُمثل عاملَ استقرارٍ ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي".

كما اشاد صالح "بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لاسيما في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة عصابات داعش".

من جانبه أكّد علوي، وفق البيان، "أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة".

ووصل وزير الاستخبارات الإيراني محمد علوي إلى العاصمة العراقية بغداد، ظهر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية "غير معلنة مسبقاً"، وفق ما أبلغ به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز. 

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