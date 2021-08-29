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صالح للسفير السوري: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

Category: سیاسة

Date: 2021-08-29T10:16:04+0000
صالح للسفير السوري: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاحد، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، وبحث اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابطُ تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب".

وأكّد رئيس الجمهورية أن "دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات، وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة".

واشار، إلى أن "استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا".

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