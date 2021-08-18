صالح للرئيس الصيني: أمن العراق واستقراره مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، أن أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صالح أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وهنأه بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني"، كما تناول الاتصال الهاتفي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط وبما يخدم مصالح شعبيْ البلدين الصديقين".

وجرى التأكيد، أثناء الاتصال، أيضا ، على "ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وزيادة عدد الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الصينية، وتثمين دور الصين في مساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا عبر إرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية".

كما تناول الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد صالح أهمية العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها"، مشيراً إلى أن "أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة".