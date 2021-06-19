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صالح للرئيس الايراني المنتخب: المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-19T11:57:57+0000
صالح للرئيس الايراني المنتخب: المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء

شفق نيوز/ هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، "إبراهيم رئيسي" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة جمهورية العراق، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فأن صالح بعث برقية تهنئة الى الرئيس المُنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران ابراهيم رئيسي،  متمنياً "النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار".

وأضاف صالح ، "إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ".

وأوضح، أن "للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات".

وتابع قائلاً  "أتذكرُ لقاؤنا خلال زيارتكم الأخيرة إلى بغداد وما لمّسناه منكم  من الحرص والاهتمام بهذه بالعلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا".

واشار إلى أن "المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة".

وتابع قائلا أن "تاريخ الأمم يُكتب بالمواقف الشجاعة والساعية لما فيه خير الإنسانية"، مؤكداً "نحن على ثقة كبيرة بحرصكم وتفانيكم في تطوير العلاقات وتمتينها بالمصالح المشتركة لشعبيّنا ولما فيها الخير لكل المنطقة".

 وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، في وقت سابق اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز معظم الأصوات.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا في إيران، جمال عارف، في تصريح للصحفيين، إن "رئيسي حصل على 17 مليون و800 ألف صوت، بعد فرز 90 بالمئة من اصوات الناخبين".

 

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