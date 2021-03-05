صالح للبابا: اصراركم على زيارة العراق رغم الظروف العصيبة يضاعف أهميتها

شفق نيوز/ أشاد رئيس الجمهورية العراقية يوم الجمعة بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق.

وقال صالح في كلمة بحضور البابا في قصر بغداد إن اصراركم على زيارة العراق رغم مصاعب الوباء، والظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا، تُضاعف قيمة الزيارة لدى العراقيين.

واضاف للأسف يعيش العالم اليوم في زمن الاستقطابات والتقاطعات، والشرق الأوسط يواجه ازمة في التعايش والقبول بالآخر بسبب التوترات والإرهاب، وهو ما يهدد مستقبل الجميع.

واردف يجب مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم التعايش والتنوع وهو افضل هبة نمنحها للأجيال القادمة.

ودعا الى ان يكون العراق ساحة للتوافق والتعاون بين دول المنطقة، وركنا أساسيا في منظومة إقليمية قائمة على أساس احترام السيادة والتكامل الاقتصادي، ورفض ان يكون البلد ساحة للصراع والتناحر.

وقال رئيس الجمهورية: مسيحيو الشرق أهل هذه الأرض وملحُها، فلا يمكن تصور الشرق بلا المسيحيين، ان استمرار هجرة المسيحيين من بلدان الشرق ستكون له عواقب وخيمة على قدرةِ شعوب المنطقة نفسها في العيش المشترك.