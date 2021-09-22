صالح لغوتيرش: ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية وندعم تخفيف توترات المنطقة

شفق نيوز / أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، أن ضمان الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين المقبل، ونزاهتها أولوية قصوى، فيما أشار إلى أن بلاده تدعم تخفيف توترات المنطقة، وكذلك التنسيق الدولي لمواجهة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية العراقية وورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، هنأ الرئيس صالح، غوتيرش على إعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، وثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

ونوّه صالح، إلى أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها، مشدداً على ضرورة "دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها".

وأكّد الرئيس العراقي، وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية.

وأشار إلى أن "العراق يتطلع بشدة نحو الدعم والخبرات الدولية في هذا الصدد من أجل دعم خططه الوطنية لإنعاش وادي الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر".

من جانبه، أشاد غويترش بـ"التقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة"، مؤكداً أن "المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق وعبر بعثتها في البلد وفي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي".