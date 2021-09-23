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صالح لعبد اللهيان: استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-09-23T04:57:26+0000
صالح لعبد اللهيان: استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الجارين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل التفاهمات المبرمة بين الجانبين في هذا الخصوص، بحسب بيان لمكتب صالح.

وقال الرئيس برهم صالح، إن العلاقات العراقية الإيرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة، مشيراً إلى مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح شعوبها من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي، ومؤكداً أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

من جانبه أكد الوزير أمير عبد اللهيان دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والاقتصادي والتجاري، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق من أجل تخفيف توترات المنطقة.

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