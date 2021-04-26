صالح لظريف: عراق مستقل وذا سيادة يخدم مصلحة كل المنطقة

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، على أن عراقاً مستقلاً وذات سيادة يخدم مصالح جميع دول المنطقة بما فيها إيران.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونظيره العراقي فؤاد حسين.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية، بأن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وهي علاقات راسخة تجمعها روابط عميقة ترتكز على أواصر اجتماعية ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة مشتركة يتقاسمها الشعبان الصديقان، وتعود بالمنفعة للبلدين وكل المنطقة.

كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على "أهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات".

وقال صالح، إن "سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على محيطه الإقليمي والدولي تهدف لبناء علاقات متوازنة داعمة لجهود تخفيف التوترات والأزمات".

وأضاف أن "العراق المقتدر والمستقل ذات السيادة يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز استقرارها ومرتكز لمنظومة عمل تقوم على قضايا الأمن المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة التي تعود بالمصلحة لبلدان كل المنطقة وشعوبها".

وأشار صالح إلى أن "بلدان المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوز الخلافات والاختلالات التي تكتنفها والتعاون على إنهاء النزاعات والصراعات ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية القائمة، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وسيادة الدول".

من جانبه، قدم ظريف تعازيه بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً التزام بلاده دعم استقرار العراق وسيادته والتطلع لتعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وكان ظريف قد وصل في وقت سابق الاثنين إلى بغداد في زيارة رسمية.