سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صالح لشخصيات عربية: أمن العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T12:40:07+0000
صالح لشخصيات عربية: أمن العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاحد، على أن أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس".

وأوضح أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".

وأكّد الرئيس العراقي ضرورة "التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية"، منوّهاً إلى أن "أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل".

related

"صادقون" تصدر توضيحا على "بصاق" عدي عواد

Date: 2019-12-27 13:10:33
"صادقون" تصدر توضيحا على "بصاق" عدي عواد

نائب يكشف عن "ضغط رئاسي" على الكتل السياسية

Date: 2019-12-17 18:06:26
نائب يكشف عن "ضغط رئاسي" على الكتل السياسية

الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

Date: 2021-01-06 08:28:03
الرئيس العراقي يرهن بناء "جيش قوي" بضبط السلاح المنفلت

الرئيس العراقي يلتقي بابا الفاتيكان ويناقشان الزيارة المرتقبة

Date: 2020-01-25 11:23:08
الرئيس العراقي يلتقي بابا الفاتيكان ويناقشان الزيارة المرتقبة

الرئيس العراقي يرفض تكليف اسعد العيداني ويعرض استقالته للنواب

Date: 2019-12-26 14:31:25
الرئيس العراقي يرفض تكليف اسعد العيداني ويعرض استقالته للنواب

مفتي العراق يدعو لإصدار عفو عام وتعديل "4 إرهاب"

Date: 2021-01-27 10:58:36
مفتي العراق يدعو لإصدار عفو عام وتعديل "4 إرهاب"

العراق يحث على ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة

Date: 2020-12-01 09:12:17
العراق يحث على ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة

هل حضر الحلبوسي مراسم تكليف علاوي؟ هذه هي الإجابة

Date: 2020-02-25 18:48:37
هل حضر الحلبوسي مراسم تكليف علاوي؟ هذه هي الإجابة