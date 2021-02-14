صالح لشخصيات عربية: أمن العراق عامل أساسي لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ شدد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاحد، على أن أمن واستقرار العراق عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس".

وأوضح أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".

وأكّد الرئيس العراقي ضرورة "التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية"، منوّهاً إلى أن "أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل عاملاً أساسياً لاستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل".