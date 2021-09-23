صالح في الأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة دون استقرار العراق

شفق نيوز / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم من دون عراق آمن ومستقر بسيادة كاملة، فيما أشار إلى أن استمرار الأزمتين السورية واليمنية بات أمراً غير مقبول.

وشدد صالح، خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة، "إعادة العراق لدوره المحوري في المنطقة"، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي "دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضه".

ودعا الرئيس العراقي، المجتمع الدولي إلى مساعدة البلاد، في "كشف واسترداد أموال الفساد المهرّبة من العراق"، مجدداً مطالبته بـ"تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاعِ الاموالِ المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وتابع: "لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بأنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب، فالفساد والإرهاب مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر".

وأشار صالح، إلى أن العراق "يمر بظروف مناخية صعبة من التصحر وشح في الموارد المائية، جعلت البلد خامس أكثر البلدان هشاشة تجاه التغيرات المناخية".

وأكد الحاجة إلى "منظومة جديدة بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، وتستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من الشباب، وأيضا التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية".

ونوه صالح إلى أن "استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية الرهيبة بات غير مقبول، كما أن استمرار الحرب في اليمن وتداعياتها مبعث قلق يستدعي العمل على تحقيق السلام لدول المنطقة".

وبشأن الانتخابات العراقية، قال صالح، إن "الانتخابات المقبلة مصيرية وسيكون لها تبعات على العراق وربما على المنطقة أجمع"، لافتاً إلى أنها جاءت "استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم".

وأضاف: "يجب أن تكون الانتخابات مساراً سلمياً للإصلاح من خلال مجلس نواب وحكومة يستندان إلى حكم الشعب من دون قيمومة أو تلاعب"، موضحاً أن "إعادة ثقة العراقيين في الانتخابات وضمان المشاركة الواسعة، يمثل أولوية قصوى، وعلى إثرها شُرع قانون انتخابي جديد أكثر عدلاً، ومفوضية انتخابات جديدة، وفرت الحكومة جميع متطلباتها".