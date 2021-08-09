صالح عن الانتخابات المقبلة: استحقاقات غير قابلة للتهاون

شفق نيوز/ رأى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، أن أمام البلاد "استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون"، مشدداً على تأسيس "دولة مقتدرة" تستند على انتخابات حرة بلا قيمومة.

وقال صالح في بيان اصدره بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "يطل علينا العام وأمامنا استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون، تتجسد في التأسيس لدولة قادرة ومقتدرة خادمة للمواطنين تُسخر خيرات البلد من أجلهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها"ز

وتابع قائلاً أن "المرتكز في ذلك إجراء الانتخابات المقبلة بحيث تكون مستندة على الإرادة الحرة للعراقيين وطموحاتهم في مستقبل واعد يليق بهم وبصبرهم ونضالهم وتضحياتهم"، مشددا على أن "تكون انطلاقة نحو الإصلاح المنشود ومكافحة الفساد والحكم الرشيد المستند على حكم الشعب بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل".

ومن المقرر انطلاق انتخابات نيابية عامة في العراق يوم العاشر من تشرين الاول المقبل، وسط اعلان مقاطعة من بعض الكتل السياسية واصرار البعض الاخر على اجراءها في موعدها.