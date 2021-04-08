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صالح: الكورد الفيليون تعرضوا للظلم وعلينا إنصافهم

Category: سیاسة

Date: 2021-04-08T13:02:45+0000
صالح: الكورد الفيليون تعرضوا للظلم وعلينا إنصافهم

شفق نيوز / أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، أن الكورد الفيليين كانت لهم أدوارٌ بارزة في مختلف مراحل تاريخ العراق، وتعرضوا للظلم، لذا يجب إنصافهم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس برهم صالح، استقبل ظهر اليوم، في قصر السلام وسط العاصمة بغداد، وفداً من الكورد الفيليين".

وأكد صالح، وفقا للبيان، أن "الكورد الفيليين يمثلون مكوناً أصيلاً في البلد، وكانت لهم أدوارٌ بارزة في مختلف مراحل تاريخ العراق"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "التضحيات التي قدموها، وما تعرض له أبناء هذا المكون من ظلم على يد النظام الدكتاتوري".

وشدد الرئيس العراقي، على ضرورة "إنصاف الضحايا، وضمان مشاركة الكورد الفيليين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".

واستمع صالح، بحسب البيان، للوفد الكوردي الفيلي، إلى "شرح بشأن التحديات والمشكلات التي تواجههم"، مؤكداً دعمه لـ"كل ما من شأنه تذليل هذه العقبات أمامهم".

ووفقا للبيان، عبّر الوفد الكوردي الفيلي، عن امتنانهم لرئيس الجمهورية على "دوره في إرساء قيم التعايش بين جميع مكونات الشعب".

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