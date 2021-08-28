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صالح: العلاقات العراقية - المصرية التاريخية تعزز أمن واستقرار المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T10:25:49+0000
صالح: العلاقات العراقية - المصرية التاريخية تعزز أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز / اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم السبت، أن العلاقات العراقية – المصرية تاريخية، فيما أكد أن تعزيز هذه العلاقة يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة أجمع.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر بغداد، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ورحّب صالح، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالرئيس السيسي، فيما عقد الجانبان "مباحثات ثنائية تناولت العلاقة بين البلدين".

وأكد الرئيس العراقي، أن "العلاقات العراقية المصرية في تطور مهم، وتستند إلى علاقات تاريخية مشتركة يتقاسمها البلدان والشعبان الشقيقان"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز مستوى التنسيق الاقتصادي والتجاري، وتعزيز عمل التعاون الثلاثي الذي يضم الأردن، والاستفادة من التواصل الجغرافي، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ أنابيب النفط".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، بحث "تطورات الأوضاع في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث تطابقت وجهات النظر في الحاجة إلى الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات وتجاوز التوترات التي تعرقل تقدم وازدهار المنطقة التي عانت طويلاً من المشكلات وينبغي التأسيس على الروابط المشتركة والتعاون الاقتصادي الذي يضمن مصلحة شعوب المنطقة".

وشدد صالح، على أن "استقرار العراق وضمان أمنه وسيادته مرتكزٌ للأمن الإقليمي، وأن لمصر دوراً محورياً مهماً في المنطقة"، منوهاً إلى أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتخفيف التوترات".

وتابع أن "تحديات الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع الصحة والتغيير المناخي وحماية البيئة هي تحديات مشتركة للجميع، ويتم مواجهتها عبر جهود مشتركة".

من جانبه، عبّر الرئيس المصري، عن سعادته بزيارة بغداد مجدداً، وأن مصر شعباً وحكومة تقف إلى جانب العراق.

وأشاد السيسي بحسب البيان، بـ"الجهود العراقية المبذولة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، ومؤكداً تطلع مصر لـ"تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني".

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