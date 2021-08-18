صالح: العراق يمر بمرحلة فاصلة والانتخابات المسار السلمي للتغيير

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، أن العراق يمر بمرحلة فاصلة ولحظة وطنية فارقة، واستحقاقاتٍ ملحة لا تخلو من تحديات جسيمة، ومنها إنهاء الفساد وترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة بسيادة كاملة.

وقال صالح في كلمة "عزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين"، "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ان لا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وان نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات امام العملية الانتخابية".

وأوضح أن "الانتخابات يجب أن تكون المسار السلمي للتغيير والإصلاح والخروج بالبلد من أزماته المتراكمة، وهذا لن يتحقق من دون الإرادة الحرة للعراقيين بعيدا عن كل قيمومة او تدخل او تلاعب، فالشعب مصدر السلطة واساس الحكم".