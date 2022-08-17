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صالح: استمرار الوضع القائم في العراق غير مقبول

Category: سیاسة

Date: 2022-08-17T12:49:49+0000
صالح: استمرار الوضع القائم في العراق غير مقبول

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، إستمرار الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد بأنه أمر "غير مقبول"، مؤكدا على ضرورة وضع خارطة طريق لتخطي هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر السلام ببغداد، مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان رئاسي.

وأكّد صالح ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة، وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله، إن استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية، مشيراً إلى أن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي.

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