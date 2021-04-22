صالح: استقرار العراق مرتكز أمن المنطقة التي تعاني من الاختلالات

شفق نيوز / أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، حاجة المنطقة إلى تخفيف اختلالاتها وتوتراتها، لافتا إلى أن استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية - الروسية المشتركة السيد يوري بوريسوف، في قصر بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء، شهد نقل يوري بوريسوف، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمل رئيس الجمهورية السيد بوريسوف تحياته إلى الرئيس بوتين".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

وبحث الجانبان، وفقا للبيان، مناقشة أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها".

وأكّد صالح أن "المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات عبر الحوار"، مشيراً إلى أن "الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار".

وشدد على أن "استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية".

من جانبه، أكّد يوري بوريسوف، دعم بلاده لـ"استقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، وتطلُّع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة".