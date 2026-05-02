صادقون: نطالب بوزارتي التربية والصناعة في حكومة الزيدي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت النائبة عن كتلة "صادقون" زينب الموسوي، يوم السبت، أن الكتلة تطالب بالحصول على وزارتَي التربية والصناعة والمعادن ضمن الاستحقاقات الانتخابية في الحكومة المقبلة.

وقالت الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء بعد لقاء مع رئيس كتلة صادقون النيابية والأمين العام لحركة صادقون قيس الخزعلي، لبحث الاستحقاقات الانتخابية وحصة الكتلة في التشكيلة الحكومية المقبلة.

وأضافت أن الكتلة تتجه لتولي وزارة التربية باعتبارها "أساس المجتمع"، إلى جانب وزارة الصناعة والمعادن لما تمثله من أهمية في تقدم الدول.

وأكدت أن صادقون، بعد ما وصفته بتحقيق نجاح في نتائج الانتخابات، تسعى إلى تحقيق نجاح مماثل في إدارة هاتين الوزارتين.

وتأتي تصريحات "صادقون" وسط مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية، إذ كشفت تسريبات سابقة لوكالة شفق نيوز، عن خارطة أولية تمنح ائتلاف "الإعمار والتنمية" خمس وزارات بينها المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء، فيما يطالب ائتلاف دولة القانون بالنفط ووزارة خدمية، ومنظمة بدر بالداخلية، وتيار الحكمة بالتخطيط، وحركة "صادقون" بالعمل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بالخارجية والعدل، وتحالف تقدم بالتعليم العالي، فيما يتجه تحالف العزم للحصول على وزارة الدفاع.