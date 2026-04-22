كتلتان إطاريتان تحيطان شفق نيوز بآخر مستجدات "اجتماع الحسم الليلي"

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس تحالف "تصميم" النائب عامر الفايز، والنائب عن كتلة "صادقون" صكر المحمداوي، يوم الأربعاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع المرتقب لقادة الإطار التنسيقي الذي سينعقد هذه الليلة في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، لحسم اختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

وأوضح الفايز لوكالة شفق نيوز أن "اجتماع زعامات الإطار سيركز على مناقشة وحسم آلية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، أي إيجاد حل وسطي يجمع بين رؤيتي المقترحين الرئيسيين لاختيار المرشح".

وأشار إلى أن "بعض أعضاء الإطار لديهم رؤى وملاحظات سواء على آلية اختيار المرشح أو شخص المرشح بعينه لكن الأغلبية اتفقوا على ضرورة إيجاد حل وسطي مقبول لإنهاء هذا الانسداد وقد يحسم الأمر اليوم آلية الاختيار وربما يتم اختيار المرشح الأنسب".

واستدرك الفايز: "في حال تعذر الاختيار سنذهب حتماً لتأجيل الاجتماع لوقت أخر".

وأضاف: "حتى الآن لم ينسحب أو يتم سحب أي مرشح من قائمة الترشيح، وإذا ما اتفقنا على آلية محددة في اختيار المرشح سيتم طرح المرشحين بشكل منفرد للتصويت داخل الإطار بما فيه مرشح التسوية".

بدورع قال النائب صكر المحمداوي، لوكالة شفق نيوز إن "الجميع ينتظر اليوم قرار الإطار التنسيقي لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم والذي سينعقد في موعده المحدد وليس هناك نية للتأجيل".

وأضاف أن "قادة الإطار اتفقوا على حسم اسم المرشح في اجتماع اليوم".

ولفت إلى أنه "في حال لم يتوافق الإطار التنسيقي في اجتماع اليوم على اسم المرشح، فإنه سيتم اللجوء إلى مرشح التسوية واختيار الشخص المناسب لرئاسة الوزراء".

وكان الإطار التنسيقي قد أخفق في الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء خلال اجتماعين عقدهما يومي السبت والاثنين الماضيين ليتم تأجيل الحسم إلى اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الاستحقاق الحكومي دخل مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.