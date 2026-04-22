"صادقون" تتهم واشنطن بمحاولة وقف رواتب الموظفين العراقيين

اتهم النائب عن كتلة "صادقون" حبيب الحلاوي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بمحاولة الضغط على العراق من خلال تعطيل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، عبر منع إيصال شحنات الدولار إلى الحكومة العراقية.

وقال الحلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تتبع منذ عام 2003 أساليب ضغط مباشرة وغير مباشرة على العراق بهدف جعل الحكومة العراقية تابعة لها، إلا أنها لم تنجح في ذلك، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الأميركيين "يصعّدون التحدي اليوم لإيقاف صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين من خلال منع إيصال شحنات الدولار للحكومة العراقية".

وتابع أن الولايات المتحدة استخدمت "قوت الشعب" للضغط على الإطار التنسيقي في مسألة اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، باعتباره الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة العراقية، وفق قوله.

وأشار الحلاوي إلى أن مجلس النواب سيعمل على تشريع بعض القوانين التي تحفظ "هيبة وسيادة العراق"، مبيناً أن هناك مستشارين يعملون على إعداد نصوص قانونية للتصدي لما وصفه بالتدخلات الخارجية.

وكشف مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، عن منع الولايات المتحدة نقل شحنة مالية تُقدر بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، عازيةً ذلك إلى تعثر جهود تفكيك الفصائل الموالية لإيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الخارجية الأميركية تأكيدها تطلع واشنطن لاتخاذ العراق إجراءات ملموسة لتفكيك تلك الجماعات، مشددة على أن "فشل" بغداد في منع الهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في المنطقة، يلقي بظلال سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.