صاحبة النقد الجريء.. شاناز ابراهيم احمد سيدة العراق الأولى

شفق نيوز/ بعد أن انتخب البرلمان العراقي، السياسي الكوردي عبد اللطيف رشيد، رئيساً لجمهورية العراق، سلطت وكالة شفق نيوز، على زوجة الرئيس، (السيدة الأولى) التي ستكون إلى جانبه في قصر السلام ببغداد.

شاناز إبراهيم أحمد، من مواليد السليمانية في إقليم كوردستان، محلة صابونكران عام ١٩٥٤، تخرجت في الجامعة بالعاصمة البريطانية لندن.

وتزوجت شاناز، من السياسي الكوردي عبد اللطيف رشيد عام ١٩٧٧ ولديها منه ولدان وبنت.

تتحدث شاناز إلى جانب الكوردية اللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وهي ابنة السياسي الكوردي المعروف ابراهيم احمد وشقيقة عقلية رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني.

انخرطت في صفوف تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في الخارج، ولكونها كريمة ابراهيم احمد كانت دوما عضوا في اتحاد الطلبة الكورد في الخارج وفي عام ١٩٩١ دعمت تأسيس منظمة حماة الطفولة.

وفي أيام الثورة الكوردية الجديدة كانت تقوم بترجمة جميع اصدارات الثورة الى اللغة الانجليزية في لندن وايصالها الى الناس.

كانت عضوا في المجلس الوطني الكوردستاني inc وشاركت في اجتماعات المعارضة العراقية وفي عام ٢٠٠٣ اصبحت رسميا مسؤولة تنظيمات الاتحاد الوطني في الخارج وفي عام ٢٠١٢ تسلمت مسؤولية مركز الاتحاد الوطني في الخارج.

وعرف عن شاناز كونها ناقدة جريئة في مقالاتها وكتاباتها ولها في كل المناسبات المختلفة رأيها الخاص متأثرة بأبيها ابراهيم احمد، وهي تختلف عنه انها تنتقد بشدة الاشخاص الذين تتناولهم في كتاباتها وهو ما يحسب نقطة ضعف لها خلق لها الكثير من الخصوم داخل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وخارجه.

واستغلت غياب شقيقتها عن الساحة السياسية في السنوات المنصرمة بسبب التقدم في السن والمرض بان تصدرت المشهد واصبحت الممثل الاخير لعائلة ابراهيم احمد خصوصا بعد انزواء شقيقها هلو ابراهيم عن الساحة ايضا.

وأصبحت شاناز، عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني، وذلك خلال المؤتمر الرابع للاتحاد.