أصابع اتهام.. "محافظ المثنى اختطف ناشطا وهدده بالتصفية"

شفق نيوز / اتهم السياسي العراقي المستقل باسم خشان، يوم الخميس، محافظ المثنى أحمد منفي جودة، بالوقوف وراء اختطاف الناشط في المحافظة حيدر خشان وتهديده بالتصفية الجسدية.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، إن "عصابة محلية في محافظة المثنى قامت باختطاف الناشط حيدر خشان، وهذه العملية يقف خلفها المحافظ أحمد منفي جودة، خصوصاً أن العصابة طلبت من النشاط ترك التظاهرات التي تدعو إلى إقالة المحافظ وعدم الترويج لها، كما قامت بتهديد خشان بالتصفية الجسدية في حال لم يستجب إلى مطالب الجهات التي قامت باختطافه".

وأضاف أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة، حاول في وقت سابق، اغراء الناشط حيدر خشان، بالأموال مقابل ترك التظاهر ضده، لكن النشاط رفض تلك الاغراءات، ولهذا قام باختطافه وتهديد بالتصفية الجسدية"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية لها علم بما حدث عملية اختطاف للناشط من قبل عصابة محلية لها ارتباط بالمحافظ".

وكان محافظ المثنى، أحمد منفي، قد شن هجوما حادا على الناشط باسم خشان وشقيقه في (24 آذار 2021) عبر أحد البرامج التلفزيونية، متهما إياهم بالفساد، فيما أكد أنه أقام شكوى ضد (خشان) وانتهت بشموله بقانون العفو العام.

وفي (25 آذار 2021) توعد خشان، بالرد على محافظ المثنى، أحمد منفي، على خلفية تصريحاته الأخيرة ضده(خشان).