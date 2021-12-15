إصابة وزيرة في الحكومة العراقية بجلطة دماغية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء بإصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بجلطة دماغية نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الوضع الصحي للوزيرة جابرو مستقر حالي.

هذا ولم يتطرق المصدر لمزيد من التفاصيل.

وإيفان فائق يعقوب جابرو هي سياسية عراقية كلدانية، ولدت في البصرة العام 1981، وحاصلة على بكالوريوس أحياء مجهرية من كلية العلوم في جامعة البصرة.

وكانت مقيمة في الموصل قبل أن يسيطر تنظيم (داعش) على المدينة أواسط العام 2014، وبسبب ذلك نزحت إلى البصرة وأقامت في كرفان غرب مخيم للنازحين المسيحيين في منطقة مناوي باشا بالبصرة مع زوجها وأولادها.

وعملت مسؤولة مكتبة مار أفرام ومسؤولة العلاقات بجمعية الفردوس الإنسانية وممثلة المرأة المسيحية في منتدى النساء القياديات في مجلس البصرة وممثلة المرأة المسيحية في مجلس مكونات العشائر، وقد حصلت على منصب سكرتير عام ملتقى نساء الأقليات في العراق.

وخلال وجودها هنا في المدينة التي ولدت وكبرت فيها، استطاعت العمل في المجال الإنساني والتطوعي وتمكين المرأة. وما زالت تحاضر في ورشات عمل خاصة بالنساء المعنفات ومن تضررن وأصبحن من ضحايا الإرهاب.

ونشطت في مجال منظمات المجتمع المدني، وعملت مستشارة محافظ نينوى لشؤون المكونات.

واختيرت جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين في حكومة مصطفى الكاظمي بتاريخ 6 حزيران 2020.