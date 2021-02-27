إصابة علاء الركابي بجروح اثناء محاولته انهاء الاحتجاج في الناصرية (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بإصابة رئيس حركة امتداد علاء الركابي بجروح أثناء محاولته ثني المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن "عددا من المتظاهرين قاموا بطرد رئيس حركة امتداد علاء الركابي من ساحة المواجهة بعد محاولته إرجاع المتظاهرين وثنيهم من الوصول إلى مبنى المحافظة"، لافتا إلى أن " بعض المتظاهرين قاموا برشقه وأنصاره من المتظاهرين الذين معه بالحجارة".

بدوره؛ اضاف مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، أن "جدار صد بشري نشأ من متظاهرين قادمين من بابل وواسط، فضلا عن ناشطين بارزين في الناصرية ضد المتظاهرين الراغبين بحرق مبنى ديوان المحافظة، لغرض ارجاعهم، حيث استجاب العشرات وعادوا الى مراكز بعيدة عن مبنى الديوان".