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شيخ جنكي يعلن تأييده لمبادرة الحكيم في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-02-20T11:44:26+0000
شيخ جنكي يعلن تأييده لمبادرة الحكيم في حل الخلافات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أعلن الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي يوم السبت تأييده لمبادرة زعيم تحالف "عراقيون" لإيجاد حل للخلافات والقضايا بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال شيخ جنكي في كلمة له خلال حضوره مراسم الحفل التأبيني لذكرى اغتيال المرجع الديني آية الله محمد باقر الحكيم والتي أُقيمت في السليمانية "نحن جزء مكمل للعراق ونؤيد مبادرة الحكيم في الاستمرار بالنضال المشترك".

واضاف أن "الاتحاد الوطني يؤيد مبادرة الحكيم بان يؤدي دورا بارزا وفاعلا وبقدر المستطاع للتغلب على الخلافات والمشاكل السياسية في العراق".

وقال ايضا "نطلب من الجميع بان يقف معنا في انجاح العملية السياسية وتغيير الوضع العراقي نحو الافضل"، مردفا بالقول "نؤكد للحكيم اننا سوف نكون يدا واحدة ونشترك في العملية السياسية اشتراكا حقيقيا من أجل حماية البلد ورفع شأنه بين الأمم".

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