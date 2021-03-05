شيخ الأزهر يصف زيارة البابا فرنسيس إلى العراق بالشجاعة

شفق نيوز/ قال أحمد الطيب شيخ الأزهر، الجمعة، إن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق شجاعة وتحمل رسالة سلام.

وقال الطيب في تدوينة له، "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة اليوم الجمعة، وتستمر حتى 8 مارس/ آذار الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق إلى العراق.

وستشمل الزيارة محطات عدة بينها بغداد، والنجف، وذي قار، ونينوى، وأربيل، فضلا عن لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.