شويغو من بغداد: مستعدون لتعزيز شراكتنا مع العراق في الأمن والاقتصاد

شفق نيوز- بغداد

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، أن الاتصالات بين روسيا والعراق تتكثف، ويجري بحث التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد والنقل والتعاون العسكري والتقني.

وقال شويغو خلال محادثة قصيرة في مطار بغداد الدولي مع نائب مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي: "تتزايد كثافة الاتصالات، وهي متعددة الاتجاهات ويتعلق الأمر بالأعمال والاقتصاد والنقل، بالإضافة إلى التعاون العسكري والتقني".

وأضاف: "على الرغم من ضيق الوقت المخصص للتحضير لهذه الزيارة، إلا أنها حافلة بالأنشطة، آمل أن يُنفذ البرنامج الذي خططنا له بالكامل، لدينا الكثير لمناقشته. آمل أن يكون هناك اليوم حوار بناء ومفيد"، وفقا لمكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي.

ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات نقل عزم الجانب الروسي على مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.

وبحسب المكتب الصحفي، فإنه "بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية في المحادثات في بغداد".