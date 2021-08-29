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صور.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى مدينة الموصل متضمنة عدة محطات

Category: سیاسة

Date: 2021-08-29T07:49:38+0000
صور.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة إلى مدينة الموصل متضمنة عدة محطات

شفق نيوز/ استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحطة الثالثة من زيارته إلى العراق بزيارة مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العلم الفرنسي رفع في الشوارع التي سيمر منها الرئيس ماكرون خلال زيارته الى الموصل.

وبدأ ماكرون زيارته عند كنيسة الساعة، على أن يزور لاحقاً جامع النوري الكبير "جامع خلافة تنظيم داعش"، وقضاء الحمدانية.

ووصل ماكرون فجر اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

واُستقبل ماكرون من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مطار اربيل الدولي، على أن يلتقي الطرفان في وقت لاحق، في لقاء هو الخامس من نوعه.

وسيعود ماكرون إلى أربيل بعد انتهاء زيارته من الموصل للقاء رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، والزعيم الكوردي مسعود بارزاني لتكريم عدد من قوات البيشمركة التي تصدت لتنظيم داعش.

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