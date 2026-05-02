شهباز شريف يهنئ الزيدي: لنعمل معاً على تحقيق السلام في المنطقة

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم السبت، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال شريف في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "أهنئ أخي علي الزيدي على تعيينه رئيساً لوزراء العراق، وأتمنى له التوفيق في تحمّل هذه المسؤولية المهمة".

وأضاف، أن "باكستان تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق تطلعاتنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.