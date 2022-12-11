شنكالي: تغييرات وزير الداخلية في قيادة شرطة نينوى أخلّت بالتوازن

شفق نيوز/ رفض النائب عن محافظة نينوى ماجد شنكالي يوم الأحد، قرار وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري بإجراء تغييرات في المناصب الامنية بقيادة شرطة المحافظة.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز، ان "وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري وبضغط من نواب وكتلة سياسية منح منصب نائب قائد شرطة نينوى ومعاون قائد الشرطة إلى مكون واحد واصلا قائد الشرطة من ذات المكون وهذا مخالف لمبدأ التوازن المكوناتي في المحافظة".

وأضاف "اننا نرفض التغييرات الأخيرة التي أجراها وزير الداخلية في قيادة شرطة محافظة نينوى، وعلى وزير الداخلية إعادة النظر بقرار التكليف لمنصب نائب قائد شرطة نينوى بأسرع وقت لأن التغييرات التي أجراها الوزير أخلت بمبدأ التوازن المكوناتي في قيادة شرطة المحافظة".