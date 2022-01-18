شمول محافظ نينوى بإجراءات اجتثاث البعث

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن صدور كتاب من هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) يتضمن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بإجراءات الهيئة وهو ما يعني إقالته من منصبه وإحالته على التقاعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه، إنه "صدر كتاب من هيئة المساءلة والعدالة يؤكد فيه شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون الاجتثاث ويجب انهاء خدماته واحالته الى التقاعد لكونه من منتسبي الاجهزة القمعية للنظام السابق".

وأوضح المصدر أن "الكتاب وجهته الهيئة الى مكتب المحافظ قبل شهر من الآن، وجاء ضمن الاجابة على كتاب صادر من قسم ادارة الموارد البشرية في المحافظة معنون الى الهيئة في شهر اذار من عام 2021 يطلب فيه القسم التأكد من سلامة موقف الجبوري من قانون المساءلة والعدالة".

وبحسب المصدر فان "الكتاب وصل الى المحافظة قبل شهر، ولكن الجبوري لايزال على رأس عمله محافظا لنينوى".

وكان الجبوري قد أقر سابقاً في احدى المقابلات التلفزيونية بانه كان مشمولاً بقانون الاجتثات ولكن رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اوقف الاجراءات بحقه على اعتبار أنه من القادة العسكريين المشاركين في معارك تحرير الموصل.

ويمنع "قانون الاجتثاث"، الذي صدر في العام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) الخاصة بنظام صدام حسين من تسلم مناصب قيادية في الدولة.