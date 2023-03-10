شمخاني يهاتف السوداني بعد تطبيع العلاقة مع السعودية: شكرا للعراق

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، اتصالاً من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقدم شكره لبغداد وثمن دور العراق في الوساطة الإيرانية السعودية.

وعبر شمخاني الذي يتواجد حاليا في العاصمة الصينية بكين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "شكره للعراق لدوره في المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود العراقية التي بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في بكين".

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، شمخاني بمناسبة التوصل إلى اتفاق بينهما، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيُسهم في زيادة الوئام بين البلدان الإسلامية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة واستقرارها، ويوفر المزيد من فرص التنمية والازدهار.

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي جرى قطعها العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.