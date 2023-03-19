شمخاني يصل بغداد يرافقه رئيس البنك المركزي الإيراني ووفد دبلوماسي

شفق نيوز/ وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إلى بغداد، اليوم الاحد، في زيارة رسمية.

وقال مصدر في السفارة الإيرانية ببغداد لوكالة شفق نيوز: يرافق شمخاني في زيارته رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين في الخارجية الإيرانية".

وأضاف أن شمخاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين أمن المناطق الحدودية بين البلدين لاسيما الحدود الغربية المتصلة بإقليم كوردستان، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن".

وكان مصدر في الحكومة العراقية، صرح لوكالة شفق نيوز أمس السبت، بأن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إلى بغداد تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص أمن الحدود بين بلاده والعراق.

كما سيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن.