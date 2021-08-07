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شمخاني: الانتخابات المبكرة مهمة لترسيخ الدور السياسي للشعب العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-07T13:17:37+0000
شمخاني: الانتخابات المبكرة مهمة لترسيخ الدور السياسي للشعب العراقي

شفق نيوز/ أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، يوم السبت، على تنفيذ قرار البرلمان العراقي بالكامل وإخراج القوات الامريكية من البلاد، فيما اعتبر الانتخابات المقبلة فرصة لترسيخ الديمقراطية.

وقال شمخاني خلال لقائه برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في العاصمة طهران، بحسب وسائل اعلام ايرانية، ان الانتخابات المقبلة في العراق "ساحة هامة لاستمرار الديمقراطية وترسيخ الدور السياسي المؤثر للشعب العراقي في سياق تقرير مصيره بلاده".

وشدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ كامل قرار مجلس النواب العراقي القاضي بخروج القوات الأجنبية من هذا البلد"، واصفا هذا القرار بانه "خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين".

وأشاد بـ"الدور المصيري للحشد الشعبي في حماية امن واستقرار العراق"، معتبرا ان "هذه المؤسسة الشعبية رصيد ثمين ومستدام لكبار قادة المقاومة الإسلامية الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس".

ولفت الى "ضرورة الحفاظ على قوة الحشد الشعبي العراقي وتوفير كامل الدعم له وتعزيز الاواصر والتنسيق بين هذه القوة الشعبية المقتدرة مع الجيش العراقي".

واضاف ان "تلاحم الشعب العراقي وتماسكه مع الحكومة والقوات المسلحة  يهيئ الظروف لترسيخ الامن والاستقرار في هذا البلد".

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