شكوى لدى مفوضية الانتخابات ضد الخنجر بسبب "الغوغائيين"

شفق نيوز- بغداد

قدم النائب سعود الساعدي، يوم الأحد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات، لاستبعاد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، بعد وصفه العراقيين بـ"الغوغائيين".

وقال المكتب الإعلامي للساعدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النائب قدم شكوى ضد خميس فرحان الخنجر، وذلك لإساءته المتعمدة للشعب العراقي من خلال استخدامه عبارة (الغوغائيين) التي كان يستخدمها النظام السابق ضد الانتفاضة الشعبانية".

وأضاف أن "تبني هكذا خطاب يمس مشاعر أغلبية الشعب العراقي ولا يمكن أن يكون ضمن التعددية السياسية في العراق"، مطالبا رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية واستبعاد المرشح للانتخابات رئيس حزب السيادة خميس فرحان الخنجر من المشاركة في الانتخابات النيابية".

وجاء في الكتاب الرسمي أن "الخنجر استخدم المؤسسات الدينية (جامع أبوبكر الصديق في منطقة الغزالية) لأغراض انتخابية تتضمن الترويج له ولحزبه في انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات".

وخلال اليومين الماضيين، أثار رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، جدلا كبيرا، عبر ظهوره بمقطع فيديو في خطبة له داخل جامع، وكان يتحدث عن انقاذ أبناء المكون السني، وعدم تركهم لـ"الغوغائيين".