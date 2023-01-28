شكوى قضائية ضد محافظي المركزي العراقي السابق والحالي.. وثيقة

شفق نيوز/ رفع برلماني عراقي، شكوى قضائية ضد محافظي البنك المركزي العراقي الحالي علي محسن العلاق، والسابق مصطفى غالب مخيف، لتسببهما "ضياع واستنزاف ملايين الدولارات".

وقال النائب احمد مجيد، وفق كتاب رسمي موجه الى رئيس جهاز العام، تحت عنوان "مستندات الاستيراد المزورة"، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، إنه بعد موجات الغضب والاستياء والهلع الذي أصاب الشعب العراقي، ونخص منه المواطن البسيط ومحدودي الدخل بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار صرف الدولار، وما نتج عن هذا الارتفاع من زيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية كل هذا بسبب سياسات البنك المركزي الفاشلة والتقصير الواضح في اداء المهام الموكلة إلى هذه المؤسسة المهم,

وطلب النائب، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق محافظ البنك المركزي وفق احكام المادة 340 لإحداثهم ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها كونهم وجهوا بصرف مبارك كبير من العملة الصعبة على مدار اعوام مقابل مستندات استيراد مزورة الأمر الذي تسبب ضياع واستنزاف ملايين الدولارات.