شكوى قضائية ضد قادة أحزاب بتهمة التخابر مع دول اجنبية ضد الاقليم والعراق كافة

شفق نيوز/ كشف العضو السابق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، سعيد كاكائي، يوم الخميس، عن تقديمه شكوى قانونية ضد ثلاثة قادة احزاب سياسية بارزين في العراق، متهماً إياهم بالتخابر مع دول أجنبية بهدف التدخل بالشؤون الداخلية لإقليم كوردستان والبلاد كافة.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أوضح كاكائي أنه قدم الشكوى نيابة عن 75 مواطنًا وصفهم بـ "المخلصين لوطنهم"، وذلك عبر مكتب الانتخابات في السليمانية. وأكد أن الشكوى تستهدف قادة ثلاثة أحزاب سياسية عراقية، مشيرًا إلى أنهم تجاوزوا البروتوكولات والإجراءات الدبلوماسية للسلطات الرسمية المتمثلة في التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأضاف أن القادة المشمولين بالشكوى هم: صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، و شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، و عرفان علي عبد العزيز، المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية.

كما واتهم كاكائي هؤلاء القادة بالتسبب في تدخل دول أجنبية في الشؤون الداخلية للإقليم والعراق كافة بطريقة تتجاوز القنوات الرسمية، مما يعرض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية للخطر.

و تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات السياسية في إقليم كوردستان والعراق عموماً، حيث تزداد المطالبات بضمان استقلالية القرارات الوطنية بعيداً عن أي تدخل خارجي.

و يواجه المشهد السياسي في العراق وإقليم كوردستان تحديات مستمرة بسبب التدخلات الخارجية التي تؤثر على القضايا الداخلية.

وبينما تشهد المنطقة انقسامات سياسية حادة، تبرز دعوات متزايدة لضبط السلوك السياسي ضمن إطار القوانين والبروتوكولات الرسمية للحفاظ على السيادة الوطنية.