شكوى قضائية ضد رئيس حزب "السيادة" خميس الخنجر بشأن "الغوغائيين"

شفق نيوز - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند، يوم الأربعاء، تقديمه شكوى أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد ضد رئيس حزب "السيادة الوطني" السياسي العراقي السُني خميس الخنجر بشأن إطلاقه عبارة "غوغائيين" الطائفية.

ومصطلح الغوغائيين قام بإطلاقه رئيس النظام السابق للعراق الراحل صدام حسين ضد الشيعة الذين خرجوا ضده في وسط وجنوب البلاد للاطاحة به في مطلع تسعينيات القرن المنصرم والتي انطلقت بعد غزو دولة الكويت وما تُعرف بالانتفاضة الشعبانية.

وكتب سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أنه دوّن أقواله الشخصية كمشتكٍ على خميس الخنجر.

وكان سند قد توعد بملاحقة الخنجر قضائياً، مساء أمس الثلاثاء، لإساءته الى أكبر مكون في الشعب العراقي ووصفهم بـ"الغوغائيين"، في اشارة الى الشيعة.

يُشار إلى أن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر قد اصدر في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، توضيحاً حول ملابسات مفردة "الغوغائيين" التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط السياسي والشعبي داخل العراق.

ويأتي ذلك، بعد أن روجت بعض الصفحات والمواقع التابعة لـ"جيوش إلكترونية مشبوهة" مرتبطة بـ"جهات سياسية وميليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية"، تصريحاً "مجتزأ" للخنجر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، فإن التصريح المشار إليه يعود إلى تاريخ 8 كانون الأول 2023، خلال كلمة ألقاها الخنجر في جامع "أبي بكر الصديق" بمنطقة الغزالية، عقب اعتداء ارتكبه خارجون عن القانون، تجرؤوا على حرمة المسجد، وروّعوا المصلين، وارتكبوا ممارسات تضمنت سبّ الصحابة، والإساءة إلى رموز أهل السنة.

وقدم النائب سعود الساعدي، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، شكوى لدى مفوضية الانتخابات، لاستبعاد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، بعد وصفه العراقيين بـ"الغوغائيين".

وجاء في الكتاب الرسمي للشكوى، أن "الخنجر استخدم المؤسسات الدينية (جامع أبوبكر الصديق في منطقة الغزالية) لأغراض انتخابية تتضمن الترويج له ولحزبه في انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات".