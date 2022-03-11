شكوى "تعسفية" ضد عضو في مفوضية حقوق الإنسان بسبب انتقاده لجنة "أبو رغيف"

شفق نيوز/ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الجمعة إن شكوى قضائية "تعسفية" قُدمت ضد عضو في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" (المفوضية) في العراق، سعى للتحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين.

وقُدمت الشكوى في 3 فبراير/شباط ضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية. بعد ثلاثة أيام، استجوَب موظفو "محكمة تحقيق الرصافة" في بغداد البياتي بسبب تصريحاته حول تحقيق فتحته المفوضية في عمل لجنة مكافحة الفساد العراقية، التي أنشأها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عامين، وفقا للمنظمة.

وذكرت أيضا أن الإجراء القضائي جاء إثر تعليقات البياتي في مقابلة على" قناة العهد الفضائية" في ديسمبر/كانون الأول 2020، مفادها أن المفوضية تلقت مزاعم بأن بعض المحتجزين الذين اعتُقلوا بأوامر من لجنة مكافحة الفساد تعرضوا للتعذيب. سعت المفوضية للتحقيق في هذه الادعاءات وطلبت من لجنة مكافحة الفساد مقابلة المحتجزين بتهم تتعلق بعمل اللجنة.

ونقلت المنظمة عن البياتي قوله إن لجنة مكافحة الفساد رفضت الطلب الذي يقع في نطاق الاختصاص القانوني للمفوضية، ووجهت المفوضية للحصول على إذن من "الأمانة العامة لمجلس الوزراء". بدلا من الموافقة على طلب المفوضية، حرّكت الأمانة شكوى قضائية ضد البياتي. تشير الشكوى إلى المادة 434 من قانون العقوبات العراقي التي تحدد "رمي الغیر بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره" كجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضاف أن "من المهين والمؤلم جدا أن تكون طبيبا ومدافعا عن حقوق الإنسان في بلد ديمقراطي، ثم تدخل محكمة متهما لا بسبب جريمة ارتكبتها، بل لأنك دافعت عن حقوق مواطنيك وأوفيت بالواجبات التي أقسمت عليها".

في 2 مارس/آذار، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق بأن إنشاء لجنة مكافحة الفساد غير دستوري، مشيرة إلى أن اللجنة انتهكت مواد فصل السلطات في دستور العراق.